Риск заражения коронавирусом от носителя штамма омикрон повышается почти до 100-процентого максимума в случае близкого контакта с инфицированным без маски. К такому выводу пришли ученые японского НИИ физико-химических исследований RIKEN.

Исследователи смоделировали вероятности на суперкомпьютере «Фугаку» и пришли к выводу, что инфицирование практически неизбежно, если 15 минут общаться с больным человеком, не надевшим маску. При этом шанс заразиться близок к нулю, если носитель вируса будет в маске, а разговор будет вестись на дистанции более метра.

Ранее ученые Дании выяснили, что подвариант штамма коронавируса SARS-CoV-2 омикрон еще более заразен, чем исходная версия. В исследовании, которое проводилось с 20 декабря по 18 января, приняли участие 18 тысяч человек. Оказалось, что у пациента, инфицированного BA.2, есть 39-процентный шанс передать вирус другому члену семьи у себя дома в течение недели. Для обычного штамма омикрон BA.1 этот риск составлял 29 процентов. По словам ученых, подвариант, названный «стелс-омикроном», с большей вероятностью заразит непривитых людей.

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