Система фото- и видеофиксации полностью готова к работам по массовому контролю за нарушениями правил дорожного движения, сообщили на сайте УП «Белгостехосмотр».

С 1 марта 2021 года вступил в силу обновленный Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий, в частности, возможность фото- и видеофиксации правонарушений.

Система, обеспечивающая контроль правонарушений в сфере гостехосмотра в стране в полную силу в 2021 году не заработала. Сообщается, что на сегодняшний момент все технические нюансы решены, система фотофиксации готова к работам по массовому контролю за нарушениями ПДД.

Штраф за отсутствие техосмотра — до 3 базовых для физлиц и до 10 для ИП или юрлиц.

По информации УП «Белтехосмотр», за январь текущего года выдано 95 688 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Это на 49,1% меньше данного показателя за аналогичный период прошлого года, тогда было выдано 188 025 разрешений.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»