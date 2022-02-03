Площадку компания планирует открыть в этом году. Об этом сказано в отчете H&M Group, опубликованном на днях на сайте группы.
Кроме нашей страны, онлайн-магазины шведского ритейлера одежды также должны появиться в 2022 году в Украине, Казахстане, Колумбии и Перу.
На сегодня в Беларуси насчитывается 3 офлайн-магазина H&M. Два открылись в 2019 году в Минске в торговых центрах Galleria и Palazzo, и один в 2020 году – в Гродно в торговом центре Triniti.
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