Площадку компания планирует открыть в этом году. Об этом сказано в отчете H&M Group, опубликованном на днях на сайте группы.

Кроме нашей страны, онлайн-магазины шведского ритейлера одежды также должны появиться в 2022 году в Украине, Казахстане, Колумбии и Перу.

На сегодня в Беларуси насчитывается 3 офлайн-магазина H&M. Два открылись в 2019 году в Минске в торговых центрах Galleria и Palazzo, и один в 2020 году – в Гродно в торговом центре Triniti.

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