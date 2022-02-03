Во Франции уже на этой неделе — первыми в ЕС — начинают лечить коронавирус таблетками Паксловид от Pfizer. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 3 февраля.
Препарат является первым в ЕС, одобренным для лечения респираторных вирусных заболеваний. Первые 10 тысяч доз Паксловида появятся в аптеках Франции уже в эту пятницу.
Лекарство будут назначать взрослым с симптомами, не требующими дыхания кислородом и не подвергающимся риску осложнений, как рекомендует Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
На прошлой неделе EMA одобрила использование Паксловида в ЕС после того, как препарат был одобрен в США и Великобритании в декабре.
Уже в ближайшее время будет одобрена подобная противовирусная таблетка от компании Merck. Производители обоих препаратов уверяют, что они будут эффективны против штамма Омикрон.
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