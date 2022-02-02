Литовские железные дороги (LTG) отказались согласовать на февраль заявки на транспортировку в Литву нефтепродуктов и других грузов из России и Казахстана из-за опасений пропустить подпавшую под санкции белорусскую продукцию, передает Interfax.ru.

Глава Литовской ассоциации частных железнодорожных предприятий Томас Кершис сообщил агентству BNS, что LTG слишком широко трактует санкции ЕС и США в отношении Беларуси, поэтому отклонила заявки экспедиторов и других стран на транспортировку грузов в Литву или через нее.

“Они (LTG – BNS) отклонили на февраль массу заявок из России, Казахстана (…) Грузы, которые находятся в санкционном списке (ЕС – BNS) для Беларуси – это нефтепродукты, сжиженный газ, удобрения. Они поняли так: санкции действуют и тогда, когда груз третьей страны следует через Беларусь”, – сказал Кершис.

Представитель Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас подтвердил BNS, что факты отказа согласовывать заявки имели место, однако после разъяснения МИД заявки на провоз грузов согласуются заново. “Была ситуация, когда было непонятно с толкованием санкций ЕС, и мы не утвердили заявки на провоз нефтепродуктов через Беларусь, не белорусских. Мы получили разъяснение МИД, и согласование этих заявок уже началось”, – сказал Дубаускас.

По его словам, в отклоненных заявках – транспортировка нефтепродуктов, предназначенных для рынков Литвы и Польши.

По словам Кершиса, часть этих грузов экспортируется через Клайпедский порт, где их обрабатывает грузовой терминал Achemos grupe. Он отметил, что вполне вероятно, что из-за не согласованных в конце января заявок в феврале в Литву не поступит часть грузов нефтяных компаний России.

LTG 1 февраля расторгла договор с “Беларуськалием”, а накануне сообщила, что не удовлетворит просьбы других заказчиков о транспортировке грузов “Беларуськалия”, пока не получит заключение правительственной комиссии.

Департамент таможни во вторник уточнил BNS, что в понедельник через Литву проследовало в общей сложности семь составов с 399 вагонами калийных удобрений, а последний поезд остановился для проверки на таможенном посту в 20:30 по местному времени.

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