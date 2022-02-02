Минздрав обновил информацию о заболеваемости COVID-19 в Беларуси.

За прошедшие сутки заболели 3634 человека, выписаны 3 296 пациентов, умерли 17 человек, проведено 41 658 тестов на COVID-19.

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы – 748 505 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровели 738 181 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 084 человек.

Всего в стране проведено 11 773 012 тестов.

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