Российские и белорусские военные приступили к боевому слаживанию на полигонах, во время которого отработают элементы обороны и борьбы с незаконными формированиями, сообщает Минобороны РФ.

“Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики Беларусь приступили к боевому слаживанию на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», – говорится в сообщении.

К участию в маневрах привлечены мотострелковые подразделения, артиллерийские расчеты, экипажи танков и боевых машин пехоты (БМП), расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Учения пройдут в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

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