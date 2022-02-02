Фото: sarao.ac.za

Благодаря многолетней работе ученых стали доступны уникальные снимки черной дыры возрастом более четырех миллионов лет.

Сотрудниками южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) удалось получить изображение центра нашей Галактики, сделанное телескопом MeerKAT.

Изображение в 100 мегапикселей удалось собрать благодаря 200-часовой работе телескопа, мощность охвата которого составляет площадь, в 30 раз большую площади размера полной луны, путем обработки 70 терабайт полученных данных.

Ученые опубликовали снимки черной дыры в центре Млечного Пути
Кроваво-красные горизонтальные пятна показывают Млечный Путь в радиоволнах, наблюдаемых MeerKAT. Ярко-желтое пятно посередине — это черная дыра Стрелец А*, которая находится в центре нашей Галактики. Кроваво-красным показаны участки с ярким радиоизлучением, а серым — с менее ярким Фото: I. Heywood, SARAO

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