Ученые опубликовали снимки черной дыры в центре Млечного Пути

Благодаря многолетней работе ученых стали доступны уникальные снимки черной дыры возрастом более четырех миллионов лет.
Сотрудниками южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) удалось получить изображение центра нашей Галактики, сделанное телескопом MeerKAT.
Изображение в 100 мегапикселей удалось собрать благодаря 200-часовой работе телескопа, мощность охвата которого составляет площадь, в 30 раз большую площади размера полной луны, путем обработки 70 терабайт полученных данных.
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