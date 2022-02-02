Действующий Кодекс об образовании ранее не разрешал организовывать образовательный процесс для учеников, находящихся в следственных изоляторах, однако в новой редакции эта возможность предусмотрена.

Белорусским школьникам, содержащимся под стражей в СИЗО, разрешат изучать учебные предметы, заявили на пресс-конференции представители министерства образования.

Такая возможность предусмотрена новым Кодексом об образовании.

“Конечно, не хотелось бы, чтобы были такие факты, однако они имеют место быть. Находятся учащиеся в следственных изоляторах, и организовать там учебный процесс действующий Кодекс не разрешает. Провести итоговую аттестацию – тоже нельзя. Новая редакция Кодекса говорит о том, что будет такая возможность. Порядок будет установлен подзаконным актом”, – цитирует sputnik.by замначальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирину Каржову.

Нормативный документ будет разработан к 1 сентября 2022 года. Со следующего учебного года школьники, находящиеся в СИЗО, смогут законно изучать математику или физику.

Также, по словам Каржовой, в новом Кодексе об образовании предусмотрена возможность сочетания обучения на дому и в учреждениях образования – это касается учащихся, которые по медицинским показаниям не всегда могут посещать школу или гимназию.

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