Орнелла Мути

Известная по фильму «Укрощение строптивого» итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы получить гражданство России.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», – заявила в интервью ТАСС артистка.

Она уже начала учить русский язык и собирает необходимые документы для получения официального статуса гражданки РФ.

Мути рассказала, что ее бабушка родилась в Петербурге, потом вместе с супругом перебралась в Эстонию, где в советские времена появилась на свет мама будущей актрисы. Звезда же родилась в Риме.

В 14-летнем возрасте Мути снялась у Дамиано Дамиани в картине “Самая красивая жена”. В ее послужном списке около 100 кино- и телевизионных ролей.

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