Известная по фильму «Укрощение строптивого» итальянская актриса Орнелла Мути призналась, что хотела бы получить гражданство России.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», – заявила в интервью ТАСС артистка.

Она уже начала учить русский язык и собирает необходимые документы для получения официального статуса гражданки РФ.

Мути рассказала, что ее бабушка родилась в Петербурге, потом вместе с супругом перебралась в Эстонию, где в советские времена появилась на свет мама будущей актрисы. Звезда же родилась в Риме.

В 14-летнем возрасте Мути снялась у Дамиано Дамиани в картине “Самая красивая жена”. В ее послужном списке около 100 кино- и телевизионных ролей.

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