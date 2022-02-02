Семейную аптечку врачи советуют укомплектовать рядом средств, которые могут помочь в домашнем лечении коронавирусной инфекции.
Считается, что заражение Омикроном вызывает инфекцию в относительно мягкой форме с «простудными» симптомами, такими как кашель, лихорадка, насморк, першение в горле. Также возможны головные боли и боли в теле, потеря аппетита, тошнота, диарея. Снижение остроты болезни привело к тому, что большинство случаев Омикрон-инфекции теперь успешно подлежат домашней терапии – они требуют симптоматического лечения.
Чтобы бороться с умеренными симптомами и улучшить свое самочувствие, в аптечке дома следует иметь некоторые атрибуты и средства. Какие именно, рассказали врачи из Института Роберта Коха (Германия).
- Клинический термометр.
- Жаропонижающий препарат (например, парацетамол)
- Обезболивающее (например, ибупрофен).
- Назальный спрей (предпочтительно физиологический раствор).
- Средство от кашля.
- Чай или леденцы из шалфея: помогают при боли в горле и кашле.
- Достаточно носовых платков.
Как помочь себе при заражении Омикроном?
Отдых. Медики советуют заболевшим отдыхать и не переутомлять свой организм, отказаться на время от спорта.
Лечение симптомов. Ибупрофен помогает при головных болях и болях в теле. При насморке лучше всего использовать назальный спрей с натуральным солевым раствором. Полоскание горла раствором шалфея или солевым раствором помогает при боли в горле.
Следить за температурой. Небольшое повышение температуры до 39 градусов снижать не нужно – такой жар помогает организму бороться с болезнетворными микроорганизмами, гибнущими в среде выше 37 градусов.
Температура более 39 градусов говорит о лихорадке. При таких показателях можно использовать парацетамол, холодные компрессы.
Если температура тела поднимается выше 40 градусов по Цельсию или лихорадка держится дольше двух-трех дней, нужно обязательно обратиться к врачам.
Пить воду. Врачи рекомендует: на каждый градус температуры выше 37 организму ежедневно требуется от половины до одного литра жидкости, предпочтительно чистой воды.
Витамины и минералы. В период болезни важно хорошо питаться: организм должен быть обеспечен необходимыми ему витаминами и минералами. Тем, кто страдает потерей аппетита и не может нормально есть, будут небесполезны препараты с витамином С и цинком.
Когда необходим врач. При ухудшении симптомов лечение Омикрон-инфекции дома продолжаться не должно – в этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.
Что значит ухудшение симптомов.
- Возникают проблемы с дыханием, сильная одышка.
- Ощущается головокружение.
- Кожа приобретает синий оттенок.
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