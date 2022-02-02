Nutrien Ltd, крупнейшая в мире компания по добыче калия, может увеличить производство на 29% в ближайшие годы, в случае, если конкурирующие производители в России и Беларуси уменьшат свои объемы из-за санкций. О этом сообщил агентству Reuters исполняющий обязанности генерального директора канадской компании.

Канадская компания Nutrien может возобновить простаивающие мощности до 4 млн тонн в год в ближайшие годы, поскольку она оценивает долгосрочные перспективы санкций против конкурентов, заявил исполняющий обязанности генерального директора Кен Зейтц.

«Если это краткосрочные мероприятия, мы не хотим тратить всевозможные деньги на персонал и открытие площадки», — сказал он. – Если это станет долгосрочной проблемой для рынка, мы обязательно это сделаем».

По словам Зейтца, в качестве первого шага к увеличению производства Nutrien может увеличить объем производства от 700 000 до 1 миллиона тонн во второй половине 2022 года с небольшими затратами.

В настоящее время Nutrien производит около 14 миллионов тонн, что составляет 19% мировых продаж.

Зейтц не мог сказать, как скоро Nutrien сможет перезапустить оставшиеся бездействующие мощности Nutrien, что потребовало бы дополнительной работы.

Canpotex Ltd, экспортная компания, принадлежащая Nutrien и Mosaic Co, полностью готова к продажам до 31 марта, что свидетельствует о высоком спросе на канадский калий.

Кроме того, появились несколько продвинутых дополнительных проектов для увеличения производства калия. Этим летом в Канаде может начаться строительство небольшого завода Gensource Potash мощностью 250 000 тонн, а первая продукция появится в 2024 году.

Однако, по данным BMO Capital Markets, в этом году глобальные производственные мощности превышают спрос более чем на 10 миллионов тонн.

Цены на гранулированные калийные удобрения в США и Бразилии близки к 10-летнему максимуму, чему способствуют экономические санкции Запада против Беларуси. Россия, где располагаются калийные рудники «Уралкалия» и «ЕвроХима», может столкнуться с возможными экономическими санкциями, если она вторгнется в Украину.

По данным BMO Capital Markets, на «Уралкалий» и Белорусскую калийную компанию (БКК) вместе приходится более трети мировых продаж калия.

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