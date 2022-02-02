Эстафета олимпийского огня зимних Игр-2022 стартовала в среду, 2 февраля, в Пекине. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке на севере столицы КНР.

Огонь в течение этого времени побывает в Яньцине и Чжанцзякоу — там расположены два кластера для проведения Игр, — на Великой китайской стене и в Летнем дворце, а вечером 4 февраля будет доставлен в Пекинский Олимпийский парк на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Организаторы решили сократить эстафету до трех дней из-за эпидемиологической обстановки. Эстафета запомнится тем, что в передаче олимпийского факела будут участвовать также роботы-амфибии и подводные роботы.

Факел для эстафеты получил название «Летящий», он представляет собой спиральную конструкцию, на передней части нанесена эмблема Олимпиады-2022. Проходящая вдоль всего факела красная полоса символизирует Великую Китайскую стену и олимпийские лыжные трассы, а серебристая — стремление человека к совершенству.

Дизайн выполнен таким образом, что во время эстафеты при передаче огня участникам нужно будет переплести ленты факелов. В событии примут участие около 50 факелоносцев.

Олимпиада пройдет 4–20 февраля, Паралимпиада — 4–13 марта. Предстоящие Игры пройдут сразу в трех кластерах: Пекине (хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, керлинг), Чжанцзякоу (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, прыжки с трамплина) и Яньцине (горные лыжи, бобслей, скелетон и санный спорт).

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