Госдолг США достиг рекордных $30 трлн, свидетельствуют данные Минфина. В докладе ведомства в графе «общий государственный долг» указана сумма в $30,012 трлн.

Как отмечает The New York Times, госдолг достиг этой отметки на несколько лет раньше, чем ранее прогнозировалось. В качестве причины издание указывает расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса: пособия по безработице, поддержку малого бизнеса. Деньги на эти цели выделялись из заемных средств.

C конца 2019 года госдолг вырос на $7 трлн, указывает CNN.