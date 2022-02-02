Госдолг США достиг рекордных $30 трлн, свидетельствуют данные Минфина. В докладе ведомства в графе «общий государственный долг» указана сумма в $30,012 трлн.
Как отмечает The New York Times, госдолг достиг этой отметки на несколько лет раньше, чем ранее прогнозировалось. В качестве причины издание указывает расходы на борьбу с последствиями пандемии коронавируса: пособия по безработице, поддержку малого бизнеса. Деньги на эти цели выделялись из заемных средств.
C конца 2019 года госдолг вырос на $7 трлн, указывает CNN.
В декабре прошлого года президент США Джо Байден подписал закон об увеличении лимита госдолга на $2,5 трлн до $31,4 трлн.
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