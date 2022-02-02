Беларусь вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений. МИД Беларуси поясняет, что это ответный шаг на решение властей Литвы о запрете железнодорожного транзита белорусских калийных удобрений.

“Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях “Литовских железных дорог”, – сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По территории республики таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн тонн на сумму более $1 млрд ежегодно.

“Беларусь информирует всех заинтересованных за 4 дня до вступления в силу данного решения. Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года”, – говорится в сообщении.

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