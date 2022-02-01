Я не политик, борющийся за власть, и не социолог, а профессиональный юрист, который смотрит на происходящее через призму законов. Меня не могут не интересовать действия участников избирательного процесса в ходе кампании, и прежде всего соответствуют ли они Основному закону – Конституции Республики Беларусь и принятым на ее основе актам законодательства. И какими, подчеркну, правовыми средствами можно устранить допущенные нарушения, от кого бы они ни исходили. А поэтому в своих оценках, изложенных в публикациях, комментариях в СМИ, обращениях в органы государственной власти и суды, исследую факты и события, привожу доводы и аргументы, опираясь на анализ правовых норм и практику их применения, предписывающих определенный порядок действий субъектов в избирательном процессе. При этом исхожу из того, что в соответствии с Конституцией Республика Беларусь объявлена демократическим правовым и социальным государством (ст.1).

Кроме того, согласно ст.8 Конституции, Беларусь «признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства». Международные договоры Республики Беларусь, в том числе по обеспечению прав и свобод человека, являются частью нашего национального законодательства, действующего на территории Беларуси, а поэтому обязательны для всех. Ратификация их в установленном порядке означает: государство тем самым признает, что они заключены в соответствии с Конституцией, то есть не противоречат ее нормам. Более того, согласно Венской конвенции о международных договорах, участником которой является и Республика Беларусь, государства не могут оправдывать неисполнение статей международных договоров и данной Конвенции, ссылаясь на внутреннее право. Действует известный принцип: pacta sunt servanda (лат.) – договоры должны соблюдаться.

После издания Указа от 20 января 2022 г. №14 «О назначении республиканского референдума» (далее – Указ №14), которым выносится вопрос о народном голосовании по очередному проекту обновления Конституции 1994 г. (внесения в нее изменений и дополнений), я обратился в Верховный суд Республики Беларусь с просьбой: на основании ст.60 Конституции рассмотреть в установленные законом сроки (10 дней) жалобу в защиту моих избирательных и иных прав. Сам факт обращения послужил инфоповодом и, как я понимаю, вызвал интерес и многочисленные вопросы по данному событию. Настоящей публикацией в «Народной Воле» я и хочу ответить на наиболее характерные из них.

Сразу замечу: история эта давняя, и те, кто внимательно следит за моей реакцией на подобные события, знаком с позицией, которую я неоднократно излагал по поводу многочисленных нарушений, допущенных А.Г.Лукашенко. Сошлюсь на отдельные из них, как опубликованные в газете «Народная Воля», так и собранные в моей книге «Адвокатские хроники Гарри Погоняйло» (составитель Н.Андреев, Смоленск–Вильнюс, 2013 г.). Адрес в интернете: http://mhg.ru/sites/default/files/files/pahaniajla.pdf. Среди них, в частности, следует обратить внимание на исследовательскую статью давнего времени «Имеет ли ныне действующий глава государства А.Г.Лукашенко право баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Беларусь на выборах, назначенных на 19 марта 2006 г.?» (опубликована в газете «Народная Воля» №№42–43 от 11–12 марта 2006 г.) и недавнюю статью по просьбе журналистов одного из сайтов, в которой я анализирую инициативы и последствия проведения трех предыдущих республиканских референдумов о внесении изменений и дополнений в Конституцию (в 1995, 1996, 2004 годах).

Подробно описывать избирательную кампанию мая–августа 2020 года смысла не вижу, ее события хорошо врезались всем в память: некоторые активные участники погибли в ходе мирных массовых акций, многие покинули и продолжают покидать страну, избегая преследований. Тысячи подверглись арестам, лишились места работы или учебы. К сегодняшнему дню более тысячи граждан (1007) признаны правозащитным сообществом и международными организациями как политические заключенные («узники совести»).

В своей новейшей истории Беларусь еще не знала такого уровня насилия со стороны государства со времени проведения сталинских репрессий 20–50 х годов прошлого столетия и оккупации территории в период Великой Отечественной войны 1941–1944 годов.

Суть и проблема моего обращения в Верховный суд состоит в том, что спорный Указ №14 издан лицом, не наделенным полномочиями президента Республики Беларусь в порядке, установленном Конституцией и законами.

Не хочу вступать в бесплодную дискуссию, почему я, как и многие наши граждане, международные органы и структуры ООН, региональные институты Совета Европы, Европейского Союза, правительства стран западной демократии, не признал выборы 2020 года, на которых Центральной комиссией был объявлен избранным на новый срок А.Лукашенко, честными, справедливыми, отвечающими избирательным стандартам и принципам ОБСЕ.

Напомню читателям, что на шестом саммите ОБСЕ глав государств и правительств, состоявшемся в Стамбуле (Турция) 18–19 ноября 1999 года, была принята Декларация по его итогам и подписана Хартия европейской безопасности (Стамбульский документ (1999)), под которым стоит и подпись действующего на тот момент президента Беларуси А.Г.Лукашенко. В нем наряду с другими договоренностями государства-участники взяли на себя обязательства о проведении честных выборов, приглашении международных наблюдателей под эгидой БДИПЧ ОБСЕ.

Мои аргументы по судебному спору в данном случае сводятся к следующим юридически значимым фактам и событиям.

Процедура выборов 2020 года не была завершена в связи с отказом Верховного суда рассмотреть по существу жалобы кандидатов в президенты: А.Дмитриева, А.Канопацкой, С.Тихановской о признании выборов недействительными. Между тем право на судебную процедуру обжалования закреплено в Конституции и Избирательном кодексе Республики Беларусь (далее – ИК). В жалобах кандидаты оспаривали решение, принятое Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению референдумов (далее – Центральная комиссия) по их же жалобам, в которых указывались многочисленные нарушения в ходе проведения выборов и изложена просьба о признании их недействительными. Однако Центральная комиссия признала жалобы кандидатов необоснованными и одновременно разъяснила порядок обжалования данного решения в Верховный суд. Действительно, в соответствии со статьями 33, 79 ИК, право обжаловать решения Центральной комиссии о признании выборов недействительными принадлежит кандидатам в президенты. Они своим правом воспользовались и, реализуя его в установленные законом сроки (в течение 10 дней), обратились с жалобами в Верховный суд. Поступившие в суд жалобы судьи Верховного суда И.В.Лазовикова, А.Г.Терех, И.Г.Мильто, которым было поручено их рассмотрение, приняли определения об отказе в возбуждении гражданских дел в связи с отсутствием у заявителей права на обращение в суд по основаниям: данные жалобы не подлежат рассмотрению в судах ввиду их неподведомственности (п.1 ст.245 ГПК РБ). По факту, судьи отказали заинтересованным лицам – кандидатам в президенты – в их праве на правосудие (ст.60 Конституции, статьи 10–12 ГК, ст.6 ГПК, которые гарантируют и призваны обеспечить заявителям право на обращение за судебной защитой нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса). В нашем случае – избирать и быть избранными на высший государственный пост – Президента Республики Беларусь.

Аналогичное право на судебную защиту закреплено в ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Республикой Беларусь: «все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право … на справедливое публичное разбирательство дела компетентным независимым и беспристрастным судом».

Реагируя на сложившуюся в стране политическую и правовую ситуацию, Конституционный суд Республики Беларусь буквально на следующий день – 25 августа – по своей инициативе в полном составе судей принял решение, в котором выразил свою конституционно-правовую позицию по защите конституционного строя (решение опубликовано на сайте КС). В своем акте на основании ст.116 Конституции, ст.6 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, опираясь на положения стст.44–45 Закона «О конституционном судопроизводстве», Конституционный суд разъяснил гражданам, всем ветвям власти, должностным лицам, что «для защиты конституционных прав граждан в избирательном процессе в Республике Беларусь как демократическом государстве установлены юридические процедуры, в том числе для реализации права на судебную защиту».

Развивая эту важнейшую и бесспорную позицию Конституционного суда, его председатель Петр Миклашевич в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» (официальное печатное издание Администрации Президента Республики Беларусь) за 25 августа отметил: «в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные с оспариванием итогов выборов, признанием их недействительными… Это Центральная комиссия и Верховный суд».

Хочу обратить особое внимание на то, что Конституционный суд в своих решениях последовательно и принципиально не раз отмечал универсальный и фундаментальный характер права на судебную защиту, закрепленного в ст.60 Конституции. Это право обеспечивает один из основополагающих принципов нашего правового государства и незыблемость его конституционного строя – верховенство права (ст.7 Конституции). Наряду с этим принцип разделения властей (ст.6 Конституции) и система судов, в их числе Конституционный суд, при соблюдении их независимости и подчинении только закону (ст.110 Конституции) являются механизмами сдержек и противовесов, обеспечивающих конституционную законность в Республике Беларусь. Казалось бы, для всех специалистов правоохранительных органов и судей должно было быть очевидным: при таких обстоятельствах необходимо вернуть ситуацию в правовое поле, и в этой связи судебные постановления судей Верховного суда от 24 августа 2020 года отменить в порядке надзора. Однако ни председатель Верховного суда В.О.Сукало (его заместители), ни Генеральный прокурор А.И.Швед (его заместители) не воспользовались своими правами внести протесты в Президиум Верховного суда (ст.439 ГПК). Между тем при невыполнении обязательных процедур по оспариванию результатов голосования, признанию выборов недействительными, игнорировании решения Конституционного суда от 25 августа 2020 года действия, связанные с принятием присяги, вступлением в должность президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко нельзя признать соответствующими Конституции и принятыми в соответствии с ней актами законодательства. Фактически присвоенные им полномочия главы государства (ст.79 Конституции) при содействии других органов государственной власти и должностных лиц, требуют правовой оценки. Вместе с тем для меня, как и для многих других, является очевидным, что в силу изложенных обстоятельств Указ №14, изданный лицом, не наделенным соответствующими полномочиями в установленном законом порядке, является юридически ничтожным и таким образом не подлежащим исполнению. Незаконное издание данного акта напрямую затрагивает не только мои гражданские права и законные интересы, но и всех избирателей, и он подлежит признанию судом недействительным. Заинтересованные лица, указанные мною в жалобе, – Администрация Президента и Центральная комиссия – имеют непосредственное отношение к его подготовке, изданию и исполнению изложенных в нем предписаний. В обоснование своего права на обращение в суд я указал, что, согласно п.5 ст.11 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, защита гражданских прав осуществляется путем «признания недействительным акта государственного органа…». В соответствии с п.5 ст.335, статьями 353–357 ГПК гражданин вправе по правилам подведомственности суду дел, возникающих из административно-правовых отношений, обратиться в суд с жалобой, если считает, что неправомерными действиями (бездействием) государственных органов, иных юридических лиц, а также должностных лиц ущемлены его права. В части 2 ст.353 ГПК даны разъяснения: «к действиям (бездействию) государственных органов, иных юридических лиц и организаций, должностных лиц, подлежащих судебному обжалованию, относятся коллегиальные и единоличные действия (бездействие), в результате которых гражданин незаконно лишен возможности полностью или частично осуществить право, предоставленное ему нормативным правовым актом, либо на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность». Одновременно с этим 24 января 2022 года я обратился в адрес Центральной комиссии с просьбой об отмене постановления от 21 января 2022 года №1, которым утвержден календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Считая принятое постановление, основанное на незаконном издании Указа №14 неправомочным лицом и в связи с этим необоснованное, я просил Центральную комиссию отменить ее собственное решение. Просил также обратиться к компетентным органам государственной власти о признании Указа №14 недействительным, так как его действия могут привести к возрастанию политической напряженности среди групп населения, по-разному оценивающих происходящее в стране (Центральная комиссия подтвердила получение данного обращения).

Описывая юридические коллизии и возникшие с этим проблемы, хочу в очередной раз призвать власти Беларуси: объективно оцените приведенные доводы, одумайтесь, верните в страну закон и порядок. Нельзя в XXI веке держать народ за «непросвещенное быдло», унижать личное достоинство своих граждан, применять ничем не оправданные репрессии в отношении инакомыслящих, нагнетая атмосферу насилия и страха.

Сегодня вы, власти предержащие, много и часто вспоминаете Конституцию, к месту и не к месту тыкаете людей в содержание ст.3, в которой провозглашается: «единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ». Но советую вам: опустите глаза чуть ниже и уясните, что «любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов Республики Беларусь наказываются согласно Закону».

По смыслу и духу приведенной конституционной нормы в ней, как видим, закреплено право граждан на сопротивление власти, нарушающей Конституцию и законы.

В принятой ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека подчеркивается: «необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения». Напомню: Республика Беларусь является соучредителем ООН. Если мы признаем, что единственным источником власти является народ, то, следовательно, по совокупности статей Конституции прямо предполагается, что в демократическом государстве именно народ имеет право на сопротивление узурпации власти или ее злоупотреблениям. Защита конституционного строя, прав и свобод граждан, таким образом, прямо вытекает из содержания ст.3 Конституции, является долгом каждого.

Право на восстание jus resistendi (лат.), иногда говорят «право на сопротивление угнетению», «право на революцию», означает естественное право граждан любыми средствами защищать свои права и свободы от узурпаторов. Использование такого права не требует подтверждения нормами позитивного права – оно дано нам от рождения (иногда говорят – «от бога»).

Примеры так называемых «цветных революций» должны были бы многому научить белорусские власти. Яркий пример – недавние трагические события в Казахстане. Поэтому еще раз вынужден напомнить и предостеречь: продолжающееся стремление с помощью насилия удерживать власть – преступно. Каждый, кто пытается путем узурпации присвоить себе принадлежащий народу суверенитет, подлежит наказанию в соответствии с законом.

Гарри ПОГОНЯЙЛО, правозащитник, специалист по национальным и международным механизмам защиты прав человека.

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P.S. Данная статья направлена автором также в редакцию газеты «СБ. Беларусь сегодня», Совет министров Республики Беларусь, Палату представителей и Совет Республики, а также в Конституционный суд Республики Беларусь.

Публикация из № 9 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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