Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила и нормы, которые будут действовать во время награждения спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

В соответствии с регламентом, представленным МОК, на церемониях награждения все их участники, кроме самих спортсменов, обязаны будут носить медицинские маски. Сам пьедестал будет шире обычного, для того чтобы сохранить социальную дистанцию между атлетами. Кроме того, будет ограничено число официальных лиц и персонала, которые непосредственно участвуют в награждении.

Что касается спортсменов, то в отношении них будут сделаны исключения. Атлеты обязаны находиться в маске лишь с начала церемонии до того момента, когда они подойдут к пьедесталу. После этого им разрешается по сигналу снять маску для фото, а также вручения медалей и подарков. После исполнения гимна в честь победителя спортсмены должны вновь надеть средство защиты. Также участникам Игр позволяется фотографироваться без маски за пределами зала для награждения, соблюдая социальную дистанцию.

Любопытным моментом является то, что медаль не будет надеваться на шею призера. Каждому спортсмену будет вручаться в руки поднос с наградами и подарками, откуда он сам возьмет медаль. Таким образом исключается излишний физический контакт.

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