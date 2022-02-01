Что может объединять недавние протесты в Казахстане, выступления белорусов в 2020­-м и украинские Майданы 2004 и 2013 годов? Конечно же, внешнее управление — официальные СМИ, да и чиновники, предлагают такую трактовку событий.

«И по содержанию, и по форме события нам знакомы», — заявил 5 января, говоря о событиях в Казахстане, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

— Здесь действительно можно найти общее, но общее в том смысле, что все это касается выстраивания нового будущего постсоветского пространства. Каждая из этих стран переживает определенную политическую трансформацию, которая следует за трансформацией социальной, — отмечает в интервью «Белорусы и рынок» независимый эксперт Роза Турарбекова, политолог и историк, специалист по актуальным проблемам внешней политики стран Ближнего и Среднего Востока и Центральной Азии. — Что касается популярных теорий заговора, то человеческое общество не настолько управляемо, чтобы такие события могли быть инспирированы из одного центра, с каким-то одним генпланом, злым умыслом и с такой разбежкой во времени и пространстве.

Разные основы

События связаны с тем, что происходило и происходит на постсоветском пространстве, в странах с молодой независимостью — 30 лет, есть некая схожесть в социально-политических процессах, все мы еще находимся в состоянии перехода. Вопрос, правда, к чему произойдет переход от тоталитарного советского режима. Если говорить о конструкциях, созданных в 90-х годах, то тут у каждой из стран ответ был разный. Не слишком централизованная система в Украине, Беларусь — скажем так, суперпрезидентство плюс в стране сохранен большой элемент плановой экономики. Кроме того, здесь были серьезно представлены интересы и военных кругов, которые свою идентификацию все больше связывали с Москвой — и это тоже наследие СССР, ведь процент военных в обществе в советской Беларуси был самым высоким в Союзе. Такое вот наследие для небольшой, но социально милитаризованной респуб­лики, что также не могло не отразиться на политической конструкции.

Украинский Майдан — микс внутриполитической борьбы с ярко выраженной геополитической повесткой. В Беларуси же такой повестки в 2020 году не было вовсе, геополитический аспект здесь появился уже не как причина, а как следствие. Белорусские протесты — это результат социальной трансформации общества, очень специфической, быстрой, и они привели к определенным политическим последствиям.

Специфика Казахстана

Если говорить о Казахстане, здесь ситуация и схожая, и отличная, объясняется в первую очередь даже не столько политическим, сколько социально-­экономическим фактором. Толчком к протестам послужило повышение цены на газ. Первые выступления произошли на западе страны, затем волна реактивно охватила все регионы — это абсолютно новый опыт для огромной страны. Вспыхнувшие протесты вскрыли глубокие структурные проблемы как экономического, так и политического характера. Впрочем, в Казахстане очень трудно отделить экономику от политики. И это тоже наследие СССР — тесное сращивание политической элиты с ресурсными группами.

Казахстанское общество поляризовано. Страна с такими ресурсами и возможностями прекрасно создавала ощущение роста благосостояния. Столица его точно демонстрирует, но это благополучие не для всех. Разрыв между богатыми и бедными растет, владение национальными богатствами сосредоточено в руках нескольких десятков семейств. При этом доход на душу населения в докризисные годы (до 2019-го) был около 25 тыс. долларов — это хороший показатель. Но когда приезжаешь в Казахстан, очень четко видно, на какой стороне эти деньги есть, а на какой — нет.

Возвращаясь к теме протеста, следует отметить, что повышение цены на газ для населения может показаться поводом, несоразмерным размаху выступлений. Но в западных регионах страны газ — это серьезнейший ресурс для относительно нормальной жизнедеятельности. Это степное скотоводство, это огромные территории, по которым надо постоянно перемещаться, учитывая специфику деятельности. И тут нельзя не сказать еще об одном факторе, помимо ковида, который повлек за собой безработицу, следовательно, и массовое обнищание населения. Этим летом в регионе случилась засуха (третий год подряд), а за ней и джут — это специальный термин, обозначающий массовый падеж скота в результате бескормицы. Соответственно, засуха подняла цены на корма, которые сюда доставляют автомобильным транспортом — то есть снова газ. Население Мангистауской области (запад страны) обращалось к властям за помощью, предлагало ввести чрезвычайную ситуацию, принять меры и т. д., но, увы, меры были недостаточные и запоздалые. А в январе еще подняли цены на топливо, то есть просто поднесли горящую спичку к уже готовым поленьям.

Немаловажно и то, что Казахстан совсем недавно завершил радикальную трансформацию общества. Перевернулась этническая пирамида, процентное соотношение казахов сегодня составляет около 68 %, а накануне распада СССР собственно казахов в стране было всего лишь 36–38 %. Можете представить, насколько кардинальные изменения здесь произошли! Никакого сравнения с Беларусью или Украиной. Казахстан совершил серьезный рывок во многих отношениях: и социальное неравенство, и этническая картина, соответственно, конфессиональная картина и т. д. Страна изменилась в корне.

Откуда протесты?

Что касается размышлений на тему инспирированных протестов… Конечно, мы видели это насилие на юге страны, да и сейчас наблюдаем тревожную картину. Судя по многочисленным фактам, там действовали парамилитарные группы, которые прошли спецподготовку. Откуда они? Сообщение о 20 тысячах террористов уже дезавуировано, но власти продолжают настаивать на том, что в стране действовали иностранцы, прибывшие сюда в декабре. По моему мнению, подтверждающих и убедительных фактов пока не предоставлено. Интересный факт: в первом после долгого молчания выступлении Назарбаева не прозвучало слово «террористы», при этом силовая операция именуется антитеррористической. Но у любой террористической организации есть политическая цель, которую публично провозглашают, террористы не скромничают и используют любую атаку в качестве политического заявления, объясняя ее.

Обвинить во всем заграницу очень легко. Но это опасный ответ. Ведь если из произошедшего не будут сделаны выводы, не будут проведены соответствующие реформы, ситуация может повториться.

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