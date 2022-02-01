ЦИТАТА

А.ЛУКАШЕНКО: «Стыдно становится, как вы, сгорбившись, вот эти зеленые бумажки сортируете…»

«Вопросы коррупции никто не снимал. Я много раз об этом говорю в последнее время, когда мне приносят оперативные материалы и уже материалы, которые надо передавать следствию даже по верхнему эшелону власти. Стыдно становится, как вы, сгорбившись, вот эти зеленые бумажки сортируете. Стыдно! Некоторые сидят в этом зале. Ребята, сделайте выводы, потом поздно на меня будет обижаться…

(Сказано во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.)

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ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

Такой вопрос задавали некоторые из тех, кто слушал в минувшую пятницу выступление А.Лукашенко. Тем более если ему соответствующие спецслужбы показали видеоматериалы, как кто-то подсчитывает явно нечестным трудом нажитые «зеленые бумажки».

Стоит заметить, что уже не первый раз во время традиционных посланий белорусскому народу Лукашенко передает «приветы» коррупционерам во власти. Так было, например, с бывшим начальником Службы безопасности, экс-заместителем госсекретаря Совета безопасности Андреем Втюриным, которого взяли с поличным при получении 150.000 долларов. Тогда Лукашенко тоже говорил о коррупции и, не называя конкретных имен, предупредил своих: «Мужики, лучше беднее, но на свободе».

«Ему был дан шанс…» – сказал после ареста Втюрина Лукашенко.

Видимо, предоставляя шанс чиновникам-коррупционерам, которые пока еще на свободе, но уже под прицелом спецслужб, Лукашенко ждет, что они приползут к нему на коленях, в слезах и соплях будут каяться, заявлять о бесконечной преданности, говорить, что бес попутал и такое никогда больше не повторится. По этой логике, пожертвуют свои золотые запасы в бюджет и уйдут в отставку. Полное забвение лучше, чем тюрьма.

Другое дело, что доходит не до всех. И многие только на холодных нарах в СИЗО начинают понимать: это ж, видимо, он обо мне тогда говорил. И требуют адвоката, и молят о помиловании, и обещают взамен молчать обо всем, что было и чего не было. Как, например, та же Галина Журавкова, экс-управляющий делами президента. Суд признал, что она, используя служебное положение, вступила в преступный сговор и похитила у государства более 3,2 миллиона долларов, ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Однако в колонию Галина Анисимовна так и не доехала: ей отпустили все грехи. «Это исключительное право главы государства, он им воспользовался, и здесь нет никакого нарушения законности, – объяснял журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало. – Решение проходило через комиссию по помилованию, в которой я тоже принимал участие, все процедуры были соблюдены». С тех пор, кстати, Журавкова как в воду канула – ни слова публичного, ни комментария, ни фотографии.

Но так, как ей, везет далеко не всем. Некоторым придется сидеть от звонка до звонка.

В этот раз Лукашенко вспомнил о коррупционерах, говоря о налоговых проверках. Экс-помощник президента по Гродненской области Сергей Ровнейко, который тоже послания белорусскому народу регулярно слушал, лишился своей должности как раз после проверки декларации о доходах, в которой были указаны не одна квартира и автомобиль.

«Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка, – рассказывал Лукашенко. – Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрением, какие факты были. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило. Прошло определенное время – его задержали во время получения 200 тысяч долларов, с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною».

Ровнейко и Втюрину дали по 12 лет.

В свое время экс-генпрокурор Александр Конюк выступил за публикацию в открытом доступе деклараций чиновников, занимающих высокие посты.

«Люди должны знать о чиновниках: что у них есть, за что они живут, какие у них строения, машины и т.д. Это нормальная мировая практика», – говорил Конюк. Правда, инициативу до сих пор так и не реализовали. А было бы неплохо посмотреть, за какие средства возвели свои дворцы некоторые нынешние депутаты, чиновники-вертикальщики, какие машины стоят в гаражах у министров, какие зарплаты и бонусы они получают, как у них вообще дебет с кредитом сходится. Почему нет? Если бы была такая прозрачность, тогда, может, и не надо было бы высшему эшелону коррупционеров витиеватые намеки во время посланий адресовать?

Услышали ли Лукашенко министры, генералы и депутаты, сидевшие во Дворце Республики во время послания, покажет время. Но, скорее всего, в ближайшее время мы услышим о том, как полетят чьи-то бедовые головы с высоких должностей. И не стоит их жалеть. Воруешь, берешь взятки, живешь на откатах – отвечай по закону.

Публикация из № 9 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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