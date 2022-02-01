Олимпийские деревни в Пекине официально открылись в конце прошлой недели и принимают основную массу гостей со всего мира: спортсменов, членов делегаций и журналистов.

В сумме три олимпийские деревни смогут принять порядка 5,5 тысячи спортсменов и членов делегаций.

Пекинская олимпийская деревня представляет собой так называемый город в городе и разделена на три зоны: жилую, рабочую и развлекательную. Здесь есть столовая, кафе, магазины, медицинский пункт, парикмахерские и салоны красоты, салоны мобильной связи и отделения банков. Здания в столичной деревне построены по принципу традиционной китайской застройки – «сыхэюань», когда четыре здания помещаются фасадами внутрь, образуя внутри прямоугольный двор, стороны которого ориентированы по сторонам света.

Во дворах для спортсменов организованы зоны отдыха, сады и беседки. Возле жилой зоны расположен ландшафтный парк. В деревне находится двухэтажный спортивный комплекс, общая площадь составляет около 2000 кв.метров.

После Олимпиады деревню в Пекине преобразуют в жилой комплекс, а деревня в Чжанцзякоу станет деловым кварталом.

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