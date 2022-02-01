Около двух недель назад отдел принудительного исполнения Центрального района Минска поставил жирную точку в исполнительном производстве о взыскании с основателя компании «Трайпл» 288 тысяч белорусских рублей в пользу бизнесмена Николая Чукисова, который был управляющим одной из компаний группы «Трайпл» в 2008–2015 годах. Из-за того, что Чиж не хотел погашать этот долг добровольно, судебные исполнители не раз пытались проникнуть в его дом и описать имущество. «Народная Воля» подробно рассказывала об этом.

Чиж не признавал этот долг, даже несмотря на то, что у него на протяжении нескольких лет в рамках исполнительного производства удерживали значительные суммы из зарплаты. Тем не менее пусть и принудительно, но он его выплатил – весь до копейки.

И теперь судебные исполнители приходят уже к бизнесмену Николаю Чукисову, который, как выяснилось, всё еще остался должен Чижу и «Трайплу».

Старые долги

В 2015 году Юрий Чиж и Владимир Япринцев решили продать таможенную компанию «Аскарготерминал», управляющим которой был Николай Чукисов. Как звучало в прессе, деньги от сделки решили поделить на троих, но при этом никакого письменного договора не было. Юрий Чиж сегодня утверждает, что вообще никому ничего не обещал. Через час после того, как покупатель компании «Аскарготерминал» перевел деньги на счет, Владимира Япринцева арестовали. Это было в августе 2015 года.

Япринцев больше года провел за решеткой, а освободившись, заявил, что Чиж без его ведома распорядился его деньгами. Было много долгих разбирательств, но в результате Юрий Чиж проиграл суд бывшему партнеру по бизнесу Владимиру Япринцеву о неосновательном обогащении. И Япринцев тогда уступил своему другу Николаю Чукисову право требования отсуженных денег. Речь идет о тех самых деньгах, которые в 2015 году Чиж снял со счета Япринцева и, как утверждает Чиж, отдал их его кредиторам.

При этом сам Чукисов был должен «Трайплу» – в 2013 году он за 350 тысяч долларов купил дом в Логожеске, за который до сих пор до конца не рассчитался.

Возникает вопрос: если Чиж был должен Чукисову, а Чукисов – Чижу, почему нельзя было провести взаимозачет?

«Потому что Чиж – это физическое лицо, а «Трайпл» – юридическое, и, несмотря на то, что Чиж – учредитель «Трайпла», кошельки у них разные, – объясняют юристы «Трайпла». – Чиж был должен Чукисову, а Чукисов – «Трайплу».

Почему Юрий Чиж допустил, чтобы судебные исполнители приходили в его дом, в том числе с милицией и сотрудниками МЧС, пытались ломать замки, описывали имущество? Может, всё-таки проще было заплатить?

«Дело в том, что Юрий Чиж категорически не признает, что он должен Япринцеву 288.000 рублей, – объясняют его юристы. – Эти деньги он отдал за долги Япринцева, и у него есть расписки. «Как я могу быть должен, если я погасил его долги?» – говорил Чиж. Он никогда не признавал этот долг. И не признает его сейчас».

Если не признает, то почему заплатил?

«Потому что есть решение суда, – комментируют юристы Чижа. – И когда кто-то публично заявляет, что Чиж признал долг, – это неправда. Он просто исполнил решение суда. И еще важный момент: Чиж не сам заплатил долг по суду, с него принудительно взыскали эти деньги. Это разные вещи. Одно дело, когда ты согласился с решением суда и добровольно заплатил даже по решению суда, и другое – когда деньги взыскивают принудительно. Ведь на протяжении нескольких лет у Чижа регулярно удерживали разные суммы из зарплаты – в счет погашения этого долга».

Ничего личного – просто бизнес

Де-юре история с принудительным исполнением закончилась 13 января 2022 года, когда ОПИ Центрального района Минска вынес соответствующее постановление. Де-факто – в конце минувшего года, когда всё-таки произвели взаимозачет и долги стали считаться погашенными. В интернете прозвучало, что теперь никто никому не должен. Однако, как выяснилось, это неправда.

«На сегодняшний момент, по нашим данным, Чиж ничего не должен ни Владимиру Япринцеву, ни Николаю Чукисову, – говорят юристы известного бизнесмена. – А вот Николай Чукисов еще остался должен. Взаимозачет действительно произошел, но он не был паритетным. В результате зачета не произошло так, что теперь никто никому не должен. Чиж свои обязательства погасил, а Чукисов – нет.

Дом, который купил Чукисов у «Трайпла», стоил 350.000 долларов, Чукисов за него рассчитался частично. На сегодня Чукисов должен «Трайплу» 91.600 рублей 22 копейки – это долг, который висит в бухгалтерии организации, он подтвержден судами.

Но реальный долг Чукисова гораздо больше. Поскольку «Трайпл» в банкротстве, долг Чукисова выставлялся на продажу как актив. В свое время Япринцев уступил долг Чижа Чукисову – почти точно так же произошло и здесь. «Трайплу» много кто должен, и все эти долги выставляются на продажу – а вдруг кто-то захочет купить, чтобы в «Трайпл» пришли деньги, а покупатель уже сам будет разбираться с должниками. Это не хитрая схема, а абсолютно законная и легальная процедура, ее часто применяют. Расписки, покупка долгов – всё это активно используется. И таким образом часть долга Чукисова была куплена на торгах: было два лота – валютный и рублевый. Так вот валютные долги Чукисова «Трайплу» были куплены с торгов, а на рублевые никто не позарился, они остались за Чукисовым».

Валютные долги Чукисова на аукционе купил гражданин России Александр Титов. Который, к несчастью, должен был Юрию Чижу: 14 октября 2019 года он взял у Чижа около 130.000 долларов и обязался их вернуть до 14 октября 2022 года. Купив долг Чукисова, Титов рассчитался с Чижом и передал ему право требовать деньги с Чукисова. Документы по генеральной доверенности подписала жена Чижа Светлана.

«Если упростить схему, то получится, что долг Чукисова купил Чиж, – на пальцах раскладывают математику юристы Чижа. – Получается, по данным на 31 января Чукисов должен «Трайплу» 91.600 белорусских рублей 22 копейки. И Чижу – 17.379,57 доллара – в эту сумму входит и основной долг (9959,21 доллара), и проценты за пользование 7420,36 доллара. Кстати, не только Чиж взыскивает проценты с Чукисова, точно так же и Чукисов требовал их с Чижа, и Чиж заплатил их».

По данным юристов Чижа, Николай Чукисов из-за своих долгов был временно невыездным за границу, он не имел права управлять автомобилем и ходить в казино. И если раньше судебные исполнители пытались попасть в дом Юрия Чижа, чтобы описать имущество, то не так давно они приходили в соседний с коттеджем Чижа дом, где живет бывшая жена Чукисова. Инна и Николай Чукисовы официально разведены, однако, по словам некоторых жителей поселка, бизнесмен последний год появляется в Логожеске, где с бывшей супругой живет его младший сын, – на въезде в поселок стоят камеры, и это легко проверить. Вероятно, поэтому судебные исполнители и наведались в дом, где можно было с высокой долей вероятности найти Чукисова. У бизнесмена Чукисова описали мобильный телефон и часы, но потом выяснилось, что они ему не принадлежали.

Сам Чукисов, кстати, прописан в Черикове, и не так давно туда передали исполнительные производства, касающиеся бизнесмена.

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ВТОРАЯ СТОРОНА

Николай ЧУКИСОВ: «Когда невежество кричит, ум молчит»

«Народная Воля» попросила прокомментировать историю с долгами бизнесмена Николая Чукисова и ответить на эти вопросы: «Правда ли, что теперь идет исполнительное производство уже в отношении вас, потому что вы всё-таки остались должны Чижу?

Можете назвать суммы, которые вы сегодня должны Чижу и «Трайплу»?

Правда, что к вам приходили судебные исполнители и описали кое-что из вашего имущества?

В свое время вы, как Владимир Япринцев и Юрий Чиж, ворочали миллионами. Почему сейчас для вас проблема расплатиться по счетам? Или дело не в деньгах, а чем-то другом?»

Чукисов вначале согласился ответить на все вопросы, но потом передумал.

«Мой комментарий будет очень кратким, – сказал он. – Когда невежество кричит, ум молчит».

Публикация из № 9 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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