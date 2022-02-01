Политик объяснил, почему не примет участия в референдуме.

– В 1996 году, когда Александр Лукашенко во второй раз менял Конституцию и уже тогда переписывал ее под свои полномочия, на референдум были вынесены два варианта, – напомнил Андрей Дмитриев в своем итоговом стриме недели. – Один был тот вариант, который написал Александр Лукашенко и люди вокруг него, а второй вариант – который предложила фракция из Верховного Совета. То есть всё-таки формально был выбор: я хочу Конституцию с сильной президентской властью или я за парламентскую республику.

В сегодняшнем варианте выбора нет. Нам предлагают Конституцию, написанную под Лукашенко в 1996 году, или Конституцию, написанную под Лукашенко в 2022-м.

В чем принципиальная для меня разница? Она все равно написана под Лукашенко, под его систему власти под его властные полномочия. Она не написана под меня, гражданина Беларуси с альтернативными взглядами, которые по всем вопросам разделяет действительно множество белорусов.

Имитация обсуждения, которая развернулась, не ведет ни к согласию внутри общества (у нас продолжаются репрессии, новые политические заключенные, множество уехало из страны, независимые СМИ не работают), не ведет к новому общественному договору, к серьезным политическим изменениям.

При этом интересно, что на этой неделе глава Администрации президента озвучил якобы народные требования.

Игорь Сергеенко озвучил: люди говорят, что никакие кухарка и клоун не должны претендовать на высокий пост главы государства, и предложил, что должно быть прописано для кандидата в президенты наличие стажа не менее 10 лет госслужбы или руководящего опыта в организации.

…А если ты ИП, у тебя руководящий опыт или нет?

…Если вы у этой кухарки собираете налоги, если эта кухарка должна жить по законам страны, она имеет полное право бороться за пост президента.

Абсолютное право народа кого выбирать: кухарку, шута, человека со стажем руководящей работы или без. Вообще абсолютное право народа выбирать того человека, кого они хотят видеть президентом вне зависимости от того, нравится он кому-то или нет. И это право народу должно быть гарантировано Конституцией в первую очередь.

Политик считает, что к итоговому варианту предложенных изменений в Основной закон страны много вопросов.

– Убирают тему нейтралитета. То есть теперь мы не стремимся быть нейтральными. Мы просто говорим о том, что с нашей территорией никакой военной агрессии быть не может.

По сравнению с первым вариантом убрали пункт о том, что государство способствует кооперации граждан.

Более того, теперь разрешили Александру Лукашенко совмещать два поста: в ВНС и пост президента.

…Мы видим, что, заняв два поста, Александр Лукашенко может находиться на них как угодно долго. Хотя сам он сказал, что он не приемлет никакого трансфера власти, кроме выборов. И тут хочется спросить: вот тут 2020-й год был. Может, надо было воспользоваться этой возможностью?

Что бы он ни обещал даже кругу лиц вокруг себя, всегда будут находиться новые поводы – он должен оставаться президентом… Получается де-факто, что, несмотря на перераспределение полномочий между ВНС и президентом, когда один и тот же человек занимает два поста, это не уменьшение полномочий, а, наоборот, их расширение, потому что от народа зависит еще меньше.

Эта Конституция временная, и жить она будет столько, сколько будет длиться политическая карьера самого Александра Лукашенко. Любой, кто придет после него, будет инициировать создание новой Конституции.

Дмитриев заявил, что он воспользуется конституционным правом и не пойдет на референдум, поскольку его взгляды не учтены ни в Конституции 1996-го, ни в Конституции 2022 года.

Публикация из № 9 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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