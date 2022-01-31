Сегодня в Западной Двине обнаружили тело второго мальчика, утонувшего вместе с другом 29 декабря 2021 года, сообщили в МЧС.

Тело первого ребенка было обнаружено в середине января, все это время спасателями пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь» и водолазами ОСВОД продолжались поисковые работы.

“По оперативной информации, в 11.17 тело ребенка 2011 года рождения обнаружено водолазами на расстоянии 700 м от места утопления (приблизительно около 30 м от берега) на глубине 3,5-4 м. На месте работают психологи МЧС”, – рассказали в Витебском областном управлении МЧС.

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