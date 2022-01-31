Министерство по налогам и сборам опубликовало письмо, в котором уточнило, кто из индивидуальных предпринимателей все еще может применять упрощенную систему налогообложения.

В МНС напомнили, что с 1 января 2022 года ИП, оказывающие услуги, не вправе применять упрощенную систему налогообложения. Исключением являются ИП, которые работают в туристической сфере, сухопутном транспорте, оказывают услуги по общественному питанию, услуги в области компьютерного программирования, услуги в сфере здравоохранения. Для них сохраняется право на применение УСН.

Также сохраняется право на применение УСН и для индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы, осуществляющих оптовую и (или) розничную торговлю, и соблюдающих иные условия применения УСН, предусмотренные главой 32 Налогового кодекса.

Какие коды попали в исключения

В МНС пришли к заключению, что виды деятельности, относящиеся к исключениям и перечисленные в подпункте 2.7 пункта 2 статьи 324 Налогового кодекса, соответствуют следующим кодам ОКЭД:

туристическая деятельность – код 791, который включает классы 7911 и 7912;

деятельность в сфере здравоохранения – код 86;

деятельность сухопутного транспорта – код 49, который включает группы 491, 492, 493, 494;

услуги по общественному питанию – код 56, который включает группы 561, 562, 563;

деятельность в области компьютерного программирования – код 62010.

Так, например, деятельность ИП по перевозке грузов автомобильным транспортом в соответствии с ОКЭД относится к группе 494 «Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду (перемещению)». Соответственно плательщик вправе применять УСН.

В МНС уточнили, если сфера работы ИП не относится к установленным законодательством исключениям, то для определения порядка налогообложения в такой ситуации следует исходить из определений терминов «работа» и «услуга», закрепленных в пункте 2 статьи 13 Налогового кодекса, а не из классификации такой деятельности в соответствии с ОКЭД.

Также для классификации деятельности индивидуальных предпринимателей в целях налогообложения следует руководствоваться определениями отдельных видов услуг, предусмотренными в пункте 2 статьи 13 Налогового кодекса.

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