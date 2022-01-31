Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продвинулся в вопросе подготовки новых санкций против Москвы.

Эти меры нанесут российской экономике и финансовой системе серьезный ущерб, раскрыл подробности Боррель в своем блоге, пишет lenta.ru.

По его словам, ЕС рассматривает ограничения в сфере экспортного контроля. Они будут иметь более долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, необходимых «для реализации ее стратегических амбиций». Он добавил, что Евросоюз должен быть готов к возможной неудаче дипломатии. «Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить их», — отметил дипломат.

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