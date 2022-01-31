Ученые использовали три источника информации: существующие записи и научные статьи, описывающие звуки рыб, известную анатомию рыб (определенные кости, воздушный пузырь и мышцы, позволяющие издавать звук), а также ссылки в литературе 19 века до изобретения подводных микрофонов.
Как отметил соавтор и профессор нейробиологии и поведения Горация Уайта в Колледже искусств и наук Эндрю Басс, звуковая коммуникация у рыб часто упускается из виду, потому что ее нелегко услышать или увидеть.
“Наука о подводной акустической коммуникации в основном сосредоточена на китах и дельфинах. Но у рыб тоже есть голоса”, – подчеркнул он.
Как отметили ученые, рыбы “общаются” в основном о еде и сексе: с помощью звуков они пытаются привлечь партнера, защищают источник пищи или территорию.
Райс намерен продолжать отслеживать звуки разных видов рыб и добавлять их в свою базу данных – проект, который он начал 20 лет назад.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!