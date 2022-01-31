Палата представителей, Совет Республики, Всебелорусское народное собрание… В новой редакции Конституции Беларуси выстраивается этакий трехпалатный парламент. Есть ли подобный опыт в мире?

С.Н. Василевский.

В настоящее время трехпалатных парламентов в мире нет. Но история знает подобные прецеденты. Скажем сразу, очень немногочисленные. Подобные формы встречались в ЮАР, социалистических республиках в составе бывшей Югославии, значительно раньше – во Франции.

В политологии это называется трикамерализм, или трехпалатная парламентская система. В каждом конкретном случае ее введение имело конкретное обоснование и логику.

Так, в истории Франции было два таких периода. В XIV–XVIII веках были Генеральные штаты, в которых имели представительство три сословия: дворянство, духовенство и третье сословие. Однако ни одна из этих палат не была высшей, не предусматривала некой иерархии.

Как трехпалатный историки рассматривают обычно парламент наполеоновского консулата, состоявший из Сената, Трибуната и Законодательного корпуса. Причем, Трибунат был создан исключительно для обсуждения и критики законопроектов.

В эпоху апартеида парламент ЮАР, согласно Конституции 1983 года, тоже состоял из трех палат. Такая модель просуществовала с 1984-го по 1994 год. Палаты комплектовались по расовому признаку. Палата собрания состояла из белых, Палата представителей – из так называемых «цветных», а Палата делегатов – из индийцев.

Согласно Конституции Социалистической Федеративной Республики Югославия 1974 года, парламенты республик, входящих в состав страны, тоже были трехпалатными. Одна из палат предоставляла представительство гражданам, вторая – общинам, а третья – общественно-политическим организациям. Такая усложненная структура региональных скупщин, по мнению ряда исследователей, должна была формировать видимость демократии, внешне компенсировать фактическую монополию Коммунистической партии Югославии на власть в стране.

Однако, как видим, нигде в мире подобная система не прижилась. Более того, в компактных унитарных государствах, как наше, парламенты, как правило, однопалатные. Считается, что им не нужен сенат или, как у нас это называется, Совет Республики – представительство территорий.

Таким образом, похоже, что мы просто изобрели пятое колесо к государственной телеге.

Публикация из № 8 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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