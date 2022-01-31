По данным швейцарских СМИ, страна желает наладить отношения с официальным Минском, чтобы решить судьбу Натальи Херше.

Правительство Швейцарии направляет в Беларусь нового посла Кристине Хонеггер-Золотухин, сообщает thinktanks.by со ссылкой на газету Der Bund.

Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило газете, что посол полетит в Минск, приступит к своим обязанностям в Беларуси «в ближайшие недели» и вручит верительные грамоты «главе государства, как это принято в дипломатии большинства стран».

МИД объясняет такое решение намерением помочь политзаключенной гражданке Беларуси и Швейцарии Наталье Херше, приговоренной к 2,5 годам заключения за сорванную с омоновца балаклаву на одном из женских маршей.

«Мы пришли к выводу, что сможем лучше защищать наши интересы, имея на месте посла-женщину», — сказал заместитель статс-секретаря МИД Йоханнес Матиасси.

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