Белорусы стоят в длинных очередях у поликлиник

Сегодня с раннего утра многие белорусы стоят в очередях в поликлиники. Дозвониться в учреждения здравоохранения практически невозможно: автоматический информатор сообщает, что звонок будет обработан примерно через полчаса… Накануне Минздрав несколько дней сообщал о рекордных цифрах по заболеваемости COVID-19, пишет Оnliner.by.

Обстановка у 37-й столичной поликлиники.

Поликлиника №39 Минска. Снимок сделан в 7:25.

Поликлиника №8 в Уручье, 8 утра.

В Дзержинске такая же ситуация.

Внутри 35-й поликлиники плотно.

Тем временем Минздрав информирует: разработано несколько вариантов организации медпомощи в зависимости от заболеваемости. Сегодня большинство пациентов болеют дома, в связи с чем, как и предполагалось, возросла нагрузка на поликлиники. В ведомстве также отмечают: понимая, что нагрузка будет высокой, заранее проведено обучение врачей разных специальностей, продумана логистика работы контактных бригад; привлекаются студенты и учащиеся медколледжей в качестве добровольцев и работников кол-центров.

С 1 февраля приостановлены образовательные мероприятия для медработников.

В Минздраве также сообщают, что белорусская система здравоохранения подготовилась к приходу нового штамма — проверены кислородные системы, увеличены запасы СИЗ и лекарств. И напоминают, что те, кто успел вакцинироваться, болеют омикроном в течение нескольких дней, при этом он проходит как ОРИ, а не пневмония.

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