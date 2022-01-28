Немецкая полиция начала расследование в отношении чешского миллиардера Радима Пассера, который тестировал свой автомобиль Bugatti Chiron на немецкой трассе А2 под Магдебургом. Он разогнался до 417 километров в час. Полиция подозревает Пассера в нелегальных дорожных гонках.

Полиция просмотрела видео, которое Пассер разместил на YouTube, и установила, что бизнесмен совершил правонарушение. «Согласно параграфу 315d Уголовного кодекса, были выявлены признаки незаконной автомобильной гонки», – заявила пресс-секретарь дорожной полиции Магдебурга Дорин Гюнтер.

«Тот, кто в качестве водителя транспортного средства будет двигаться с превышением скорости, грубо, в нарушение правил дорожного движения и с целью достижения максимально возможной скорости, наказывается лишением свободы на срок до двух лет или штрафом», – говорится в этой статье Уголовного кодекса.

В настоящее время отчет полиции направлен в прокуратуру для юридической проверки.

Миллиардер Радим Пассер показал на видео свой новый Bugatti Chiron на автомагистрали A2 между Берлином и Магдебургом. 58-летний бизнесмен едет по шоссе в крайнем левом ряду, а роскошный автомобиль стоимостью около 3 миллионов евро (74 миллиона чешских крон) постепенно набирает скорость и менее чем через две минуты разгоняется до 400 км/ч. Максимальная скорость достигла 417 км/ч.

«Многие просили нас поделиться неотредактированным кадром с камеры из машины, что мы и сделали. Надеемся, вам понравится поездка – на этот раз с другого ракурса», – написал бизнесмен.

Несмотря на то, что бизнесмен тестировал машину на участке автомагистрали, где нет ограничения скорости, Министерство транспорта Германии раскритиковало это. Пресс-секретарь полиции назвала Пассера, который неоднократно тестировал свои автомобили на немецких дорогах, безответственным.

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