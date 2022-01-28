Тревожно: в Украину западные страны наперегонки перебрасывают оружие. Беларусь и Россия готовятся к совместным учениям. Некоторые американские политики называют точную дату войны между Россией и Украиной.

Так будет война или нет?

Такой вопрос «Народная Воля» задала людям в больших погонах.

Петр ЧАУС, генерал-полковник, министр обороны Республики Беларусь в 1991–1992 годах:

– Думаю, не будет войны. Запад просто привык пугать Россией и саму Россию, им хочется оторвать подальше от нас Украину…

Все войны боятся так же, как и мы. Не дай Бог случится война – никому хорошо от этого не будет, все пострадают.

Мне кажется, не дойдет до третьей мировой. Поэтому будем надеяться, что разумное победит и никакой войны не будет.

Павел КОЗЛОВСКИЙ, генерал-лейтенант, министр обороны Республики Беларусь в 1992–1994 годах:

– Настолько противоречивая информация отовсюду… Я и сейчас вот смотрю новости. Зеленский говорит: не надо волноваться, войны не будет – и призывает украинцев не паниковать. В то же время сотрудники посольств США и Канады вывозят из Киева свои семьи. Американцы твердят: сто тысяч русских на границе, они будут воевать. Даже рисуют схемы наступления!

Из всего этого просматривается, что Украина как будто и не хочет ввязываться в войну с Россией, понимая, что легче точно не будет, а вот конец украинскому суверенитету и нынешней власти может прийти очень быстро.

Американцам и Западу очень хочется втянуть Россию в войну, сделать так, чтобы она нарушила суверенитет и ввязалась в небольшое вооруженное противостояние. Мировая война сегодня ни Западу, ни американцам не нужна. Скомпрометировать Россию, в очередной раз назвать ее государством-агрессором, государством-террористом – это, похоже, сегодня главная задача американцев и Запада.

Какая-то провокация вполне может быть. Ведь посмотрите – почти каждый день в Украину прилетают самолеты с оружием из стран НАТО. Хотя, с другой стороны, президент Хорватии на днях заявил: как можно принимать Украину в НАТО, когда она одна из самых коррупционных стран в мире? Украинцы выразили свой протест по этому поводу. Германия осторожничает, не хочет вступать в конфликт с Россией. Спровоцировать Россию на какой-то локальный конфликт и тут же обрушить на нее мощнейшие санкции – возможно, всё рассчитано на это.

Большая война вгонит в нищету и разруху абсолютно всех. Это никому не нужно. На мой взгляд, сегодня многое зависит от того, насколько сдержанно поведет себя Россия и не поддастся ли она на провокации. В этом, на мой взгляд, выход.

Мирные переговоры должны быть. Война – это страшно… Моя семья и все друзья мечтают о том, чтобы не было войны.

Игорь АЗАРЕНОК, экс-командующий ВВС и войск ПВО Беларуси:

– Я думаю, что это просто бряцанье оружием. И делается для того, чтобы достичь определенных политических целей на переговорах, которые ведутся с Западом. Поэтому и нагнетают обстановку со всех сторон. Но мне кажется, что до горячей фазы дело не дойдет. Сейчас же не 1941 год, не может быть, чтобы кто-то из политиков рискнул положить тысячи людей. Просто идет игра на больших ставках…

Семен ШАПИРО, генерал-майор запаса, экс-председатель Гродненского и Минского облисполкомов:

– Я никогда не думал, что мир настолько хрупкий… Никто точно не знает, будет война или нет… Надо обязательно научиться жить в мире и согласии, просто жить и радоваться каждому дню.

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ВЗГЛЯД ПОЛИТИКА

Сергей КАЛЯКИН, председатель Белорусский партии левых «Справедливый мир»:

– Во время встречи Байдена и Путина прозвучало, что в войне победителей не будет, поэтому она смысла не имеет.

На мой взгляд, руководство Украины занимает трезвую позицию, заявляя, что никакой войны не будет. А все вокруг твердят, что будет.

В истории, конечно, всякое бывало, но лично я не верю в войну. Война возможна в том случае, если все, кто управляет государствами, вдруг резко стали идиотами. В противном случае это просто самоубийство. На поставках оружия, обмундировании, военных заказах, транспортировке зарабатываются огромнейшие деньги. Так было всегда. При этом еще пытаются решить какие-то геополитические задачи, кого-то запугать. Считаю, что это большие игры, за которыми стоят большие деньги.

Публикация из № 8 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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