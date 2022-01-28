Ответ США и НАТО России

Из заявлений представителей Госдепа и Альянса следует: США и их европейские союзники не намерены обсуждать с РФ «политику открытых дверей» НАТО и военное присутствие в Восточной Европе. В то же время они заинтересованы в диалоге по контролю над вооружениями, повышению транспарентности и снижению рисков.

Американский посол Джон Салливан привез на Смоленскую площадь именные ответы США и НАТО на российские требования по гарантиям безопасности в среду 26 января.

О сути ответного послания США на специально созванном брифинге в Вашингтоне рассказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Из его комментариев следует: в Вашингтоне не стали составлять постатейный ответ на проект двустороннего договора, представленный Россией. В нем среди прочего Россия предлагала США взять на себя обязательство о недопущении расширения НАТО на восток, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать с территории Европы свое ядерное оружие и не размещать там каких-либо ударных систем, способных угрожать России. Всего в проекте договора 8 статей. Российские официальные лица неоднократно говорили, что ждут от США подробного ответа по каждой из них.

Однако, судя по пояснениям госсекретаря, в Вашингтоне поступили иначе. Энтони Блинкен подчеркнул: переданное Москве послание не является «формальным переговорным документом» или «предложением». По его словам, это «набор идей».

Энтони Блинкен позиционировал его как соображения США по деэскалации обострившейся по вине России ситуации вокруг Украины.

Ответ, по его словам, состоит из нескольких элементов.

Во-первых, перечисления озабоченностей США и их союзников по поводу действий России, «подрывающих безопасность и стабильность» (речь, судя по всему, идет о Крыме и Донбассе), а также обвинений во вмешательстве Москвы в выборы и в хакерских атаках, использовании химоружия и заказных убийствах в Европе.

Во-вторых, констатации того, что любое государство имеет право самостоятельно решать, в какие союзы входить и как обеспечивать свою безопасность: это ответ на требование остановить расширение НАТО, ограничить военное присутствие в Европе и военное сотрудничество с постсоветскими странами. «Двери НАТО открыты, и они остаются открытыми, мы были и остаемся привержены этому принципу», – заявил Энтони Блинкен.

И в-третьих, перечня областей и направлений, по которым США считают возможным «на условиях взаимности» договориться с Россией. Речь идет о контроле над вооружениями (в том числе об ограничении размещения ракетных систем), повышении транспарентности военной деятельности и снижении рисков. «Мы выделили области, в которых, по нашему мнению, совместными усилиями мы могли бы реально повысить уровень безопасности для всех, в том числе для России, исходя из некоторых высказанных ею озабоченностей. Есть важные сферы, в которых можно и нужно сотрудничать, если Россия серьезно готова к этому», – сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что президент Джо Байден лично участвовал в составлении ответа США, он его «благословил». Содержание документа было также скоординировано с европейскими союзниками США и Украиной. По словам Энтони Блинкена, «решение о том, как ответить, остается за Россией».

При этом из комментария госсекретаря следует: США не уверены в том, что Россия настроена на решение проблем «серьезным дипломатическим путем», а, наоборот, видят признаки готовящегося «вторжения» России в Украину.

В этой связи США и их союзники, по словам Энтони Блинкена, во-первых, нарастили и продолжат наращивать поставки вооружений Украине. Во-вторых, члены НАТО уже направили на «восточный фланг» альянса дополнительные силы и технику, а США могут при необходимости оперативно перебросить туда еще несколько тысяч солдат.

В-третьих, США и Евросоюз ведут активные консультации о коллективном санкционном ответе России. Рестрикции будут весьма жесткими и, по словам Энтони Блинкена, «напрямую повлияют на сферы, которые крайне важны для президента Путина». Среди прочего он перечислил экономику и финансы, оборону и высокие технологии.

И в-четвертых, США предпринимают шаги, чтобы не допустить сбоев в глобальном предложении энергоресурсов, «если Россия решит использовать свой природный газ в качестве оружия, сократив поставки в Европу еще больше, чем она уже сделала». «Мы ведем переговоры с правительствами и крупными производителями по всему миру о поиске (газовых. – Прим.) мощностей. Мы также договариваемся с нашими союзниками и партнерами о координации наших ответных мер, в том числе как лучше всего использовать имеющиеся у них запасы энергоносителей», – уточнил Энтони Блинкен.

Вскоре после этого отдельный брифинг провел Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Из его выступления следовало, что письменный ответ Альянса во многом перекликается с посланием США.

В том числе в части неприемлемости требования России о нерасширении НАТО. По словам Йенса Столтенберга, в этом вопросе Альянс не готов ни на какие уступки. «Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свой собственный путь, – заявил он. – НАТО уважает решения стран, которые решают вступать в ряды членов Альянса, как, например, Украина, или не вступать, как Финляндия и Швеция». Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от границы с Украиной и продолжить дипломатические усилия, но, как и Энтони Блинкен, предупредил, что НАТО готово к любому сценарию. «Мы надеемся на лучшее, но готовы к худшему», – резюмировал он.

Иван СМОЛЯК.

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сигнал Минску

США предупредили официальный Минск, что он столкнется с «решительным ответом», если будет помогать России во вторжении в Украину.

«Мы также дали ясно понять Беларуси, что если она разрешит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Если вторжение будет происходить из Беларуси, если российские войска будут постоянно находиться на ее территории, то вполне возможно, что НАТО придется пересмотреть собственную расстановку сил в странах, граничащих с Беларусью», – добавил он.

Публикация из № 8 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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