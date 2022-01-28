Обсуждение проекта новой редакции Конституции проходит удивительно. По большому счету никаких серьезных дискуссий не наблюдается. Представители власти вбивают в головы людей пропагандистские штампы. Вот, например, что пишет газета «Могилевские новости» в репортаже с диалоговой площадки в областном центре.

«Первым слово взял депутат Палаты представителей Андрей Савиных и сразу обозначил: «Мы сегодня обсуждаем не только Конституцию. Мы, по сути дела, занялись фундаментальной и системной трансформацией политической системы Республики Беларусь. В Палате представителей уже посмотрели, что изменения, которые обсуждаются, ведут к тому, что нужно будет серьезно менять как минимум 28 основополагающих законов, которые, по сути дела, определяют нашу жизнь. Это и закон о политических партиях, общественных объединениях, кодекс о выборах и т.д. Таким образом, когда мы думаем о категориях изменения политической системы, нам нужно очень четко понимать, а зачем это происходит и почему это происходит именно сейчас».

По мнению Андрея Савиных, можно выделить два фундаментальных момента. Первый – это постоянно меняющаяся геополитическая ситуация в мире, второй – изменения структуры белорусского общества, которые произошли в нашей стране за без малого 30 лет. Вспомнив «лихие 90-ые» с пустыми полками в магазинах, разрушенными предприятиями и копеечными зарплатами, политик отметил, что единственным верным решением на то время было создание жесткой административной системы управления страной, причем на принципах доминирования государственной формы собственности, с мобилизацией средств для наведения порядка. Как результат – Беларусь первая из стран постсоветского пространства вышла на уровень жизни Советского Союза. Вторым волевым решением Андрей Савиных называет курс на развитие частной инициативы. Неслучайно одним из первых новых министерств в стране стало Министерство предпринимательства. Путь получился непростой, но правильный, – уверен спикер.

«Мы прошли через периоды, когда довольно активно, как и в других странах, развивалось лжепредпринимательство и государству приходилось принимать довольно жесткие меры, чтобы остановить эти тенденции. Но, с другой стороны, частный сектор, который развивался в Республике Беларусь, он развивался не за счет приватизации, не за счет покупки общественной по сути собственности за копейки, а с нуля. За счет талантов, инновационных разработок. И сегодня мы смело можем говорить о предприятиях, которые уверенно чувствуют себя по всему миру».

Далее Андрей Савиных приводит цифры: сегодня в частном секторе Республики Беларусь работают 45% от всего трудоспособного населения против 20%, которые работают на предприятиях государственной формы собственности. 47% налогов и 60% экспорта дают именно частники. А вот производственные отношения так быстро измениться не смогли. И эту ситуацию называют одной из причин, по которой надо менять структуру общества, политического представительства, структуру управления.

«Этот процесс должен проходить абсолютно гласно и понятно для всех граждан Республики Беларусь. Больше всего граждан Беларуси интересуют причины происходящего, логика этого процесса, они хотят понимать, что мы делаем и для чего. А главное – в каком направлении мы будем развиваться и какую Беларусь хотим построить через эти изменения», – резюмировал Андрей Савиных.

А теперь давайте разбираться, о чем же Савиных умолчал.

Про частную инициативу сказано правильно. Именно она помогла и государству, и людям выжить в «лихие 90-е». Но угадайте, какое министерство было закрыто одним из первых? Именно Министерство предпринимательства.

Более того, в 1995 году Александр Лукашенко прямо заявил: «Через десять лет я пожму руку последнему предпринимателю». И с тех пор частный бизнес развивался в Беларуси не благодаря, а вопреки государственной политике.

Мы видели и национализацию, и разорение бизнесов силовиками. Нам говорили, что предприниматели – это «вшивые блохи, от которых надо избавляться». Мы знаем, что только на бумаге все формы собственности имеют в Беларуси равные права.

Что же предлагается в новой редакции Конституции для изменения этой ситуации, для поддержки и защиты тех, кто обеспечивает 60% экспорта, дает работу 45% трудоспособного населения и 47% налогов, не претендуя на те льготные режимы, которые есть у госпредприятий?

А ничего! В статье, касающейся форм собственности, не изменено ничего, ни одного слова.

То есть весь этот пламенный спич Андрея Савиных, который ретранслировала областная газета, был просто ни о чем.

Получается, «гласно и понятно» Савиных объяснил очень простую вещь: сфера, в которой действительно нужно кардинально менять государственную политику, даже не была удостоена внимания разработчиков Конституции, среди которых числится и он сам. А вообще аналитики давно заметили: господин Савиных, как бывший дипломат, научился красиво говорить, глубоко не вникая в суть вещей.

Публикация из № 8 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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