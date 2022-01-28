В Пекин доставлен медицинский груз для спортсменов из Беларуси. Его общая стоимость около 400 тысяч белорусских рублей, или более 155 тысяч долларов.

В груз включены 243 наименования фармакологических препаратов, 12 единиц специального оборудования, а также около восьми десятков изделий медицинского назначения и средств индивидуальной защиты.

Содержимое груза для спортсменов формировали так, чтобы в условиях коронавируса белорусская делегация могла работать автономно и не обращаться за помощью в олимпийские клиники.

Директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная подчеркнула, что такой подход позволит свести к минимуму контакты с другими делегациями. Но, по ее словам, атлетам всё равно придется пересекаться с другими сборными в общей очереди на ежедневной сдаче ПЦР-тестов. Причем забор будут делать не медицинские работники, а обычные волонтеры.

На коронавирус проверят… багаж

Шеф миссии белорусской делегации на Олимпиаде-2022 Александр Гагиев рассказал о ковидных ограничениях в китайской столице.

«Смущают ковидные ограничения, – рассказал Гагиев. – Даже если взять Токио, всё намного жестче, всё будет по требованиям так, что определенное неудобство будет и для спортсменов, и для официальных лиц.

Будут брать тест на ковид с багажа. Был случай уже, когда летели из какой-то страны люди, на ручной клади обнаружили ковид, и их посадили на карантин.

Сейчас нашли установку, последнее ноу-хау, ее будут ставить в НОКе. Все сумки будем свозить туда, там будем обрабатывать их. У этого оборудования есть специальный сертификат, что убивает именно ковид, а не какие-то еще микробы. Дальше все будем оборачивать пленкой. Минимизируем хотя бы то, чтобы с нами не случилось чего-то непредвиденного».

Публикация из № 8 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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