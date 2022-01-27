В Казани убит бывший профессиональный хоккеист Владимир Паюл, который с апреля прошлого года работал риелтором.

Потерпевший владел квартирой, в которой в качестве квартиранта проживал предполагаемый убийца. Паюл просил мужчину съехать, так как хотел продать квартиру, однако подозреваемый отказывался. Накануне между ними произошла драка, в ходе которой подозреваемый нанес хоккеисту множественные удары топором, сообщает pressball.by со ссылкой на ГТРК “Татарстан”.

Подозреваемый задержан. Это житель Пестречинского района Татарстана, который был ранее судим по 228 статье УК РФ “Незаконный оборот наркотиков”.

24-летний уроженец Кишинева Паюл в сезоне-2016/17 играл в МХЛ за нижнекамский “Реактор”, а в сезоне 2017/18 — за нефтекамский “Батыр” в Национальной молодежной хоккейной лиге. Он завершил карьеру после сезона-2018/19, по ходу которого играл в Беларуси за “Брест” и “Барановичи”.

В Казани Паюл проживал с мая 2020 года. Молодой человек готовился к свадьбе. Накануне трагедии они вместе с девушкой рассылали пригласительные на торжество, которое было назначено через месяц.

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