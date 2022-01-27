Ученые обнаружили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Инфекция может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2. Наличие всего лишь одной мутации в его геноме превратит NeoCov в опасный для человека вирус, утверждают исследователи в статье на “bioRxiv”. Вместе с тем статью не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, в связи с чем к выводам из нее следует относиться осторожно.

Биологи во главе с профессором Уханьского университета Яня Хуаня выявили еще одного кандидата, способного возбудить новую эпидемию, в ходе изучения коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих мышей. Так же, как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихородки поражает легкие человека, но он попадает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.

NeoCov соединяется с ACE2 не таким же образом, как это делают возбудитель COVID-19, а как другие коронавирусы. В связи с чем на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные останавливать ближневосточную лихорадку MERS. Этот факт, по мнению ученых, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.

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