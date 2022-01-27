В Беларуси с 1 февраля изменится бюджет прожиточного минимума. Он вырастет на 8,54 рубля. Вслед за этим увеличатся и некоторые выплаты.
БПМ в среднем на душу населения составит 296,55 рубля (сейчас 288,01 рубля). Такая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале.
Для каждой группы свой размер БПМ:
- трудоспособное население — 329,35 рубля (ранее — 321,22);
- пенсионеры — 224,10 рубля (ранее — 217,19);
- дети в возрасте до трех лет — 187,04 рубля (ранее — 180,64);
- дети в возрасте от трех до шести лет — 259,47 рубля (ранее — 251,26);
- дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 317,33 (ранее — 307,98).
При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых выплат, а именно:
- государственных пособий семьям, воспитывающим детей;
- социальных пенсий;
- повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;
- доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;
- пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
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