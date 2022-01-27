В Беларуси с 1 февраля изменится бюджет прожиточного минимума. Он вырастет на 8,54 рубля. Вслед за этим увеличатся и некоторые выплаты.

БПМ в среднем на душу населения составит 296,55 рубля (сейчас 288,01 рубля). Такая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале.

Для каждой группы свой размер БПМ:

трудоспособное население — 329,35 рубля (ранее — 321,22);

пенсионеры — 224,10 рубля (ранее — 217,19);

дети в возрасте до трех лет — 187,04 рубля (ранее — 180,64);

дети в возрасте от трех до шести лет — 259,47 рубля (ранее — 251,26);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — 317,33 (ранее — 307,98).

При этом пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых выплат, а именно:

государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

социальных пенсий;

повышений к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров;

доплат и надбавок пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;

пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»