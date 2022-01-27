Фото: news.sky.com

Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал список из 224 новых видов животных и растений из региона Большой Меконг.

Эксперты WWF отметили, что 224 открытия подчеркнули богатое биоразнообразие региона Меконг, который охватывает Таиланд, Мьянму, Лаос, Камбоджу и Вьетнам, стали свидетельством жизнестойкости природы, выживающей во фрагментированных и деградированных природных средах обитания.

Всего было обнаружено 155 новых видов растений, 16 видов рыб, 17 – амфибий, 35 – рептилий и один – млекопитающий, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Среди открытий, перечисленных в докладе, – новый скальный геккон, обнаруженный в Таиланде, вид тутового дерева во Вьетнаме и большеголовая лягушка во Вьетнаме и Камбодже, которой уже угрожает вырубка лесов, в том числе единственный известный вид сочного бамбука, который растет в Лаосе и способен накапливать в стеблях влагу в засушливый период.

“Эти виды – необычные, прекрасные продукты миллионов лет эволюции, но они находятся под сильной угрозой, многие виды вымирают еще до того, как их описали”, – сказал региональный руководитель WWF в Большом Меконге по вопросам дикой природы Йогананд.

Следует отметить, что в этом регионе обитают одни из самых быстро исчезающих видов животных, которым угрожает разрушение среды обитания, болезни, вызванные деятельностью человека, и незаконная торговля дикими животными.

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