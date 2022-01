Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал список из 224 новых видов животных и растений из региона Большой Меконг.

Эксперты WWF отметили, что 224 открытия подчеркнули богатое биоразнообразие региона Меконг, который охватывает Таиланд, Мьянму, Лаос, Камбоджу и Вьетнам, стали свидетельством жизнестойкости природы, выживающей во фрагментированных и деградированных природных средах обитания.

Всего было обнаружено 155 новых видов растений, 16 видов рыб, 17 – амфибий, 35 – рептилий и один – млекопитающий, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

224 new species listed in the World Wildlife Fund's latest update on the greater Mekong region.

Dozens of newly identified reptiles, frogs and newts, fish and 155 plant species have been recorded in the report.

