Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал список из 224 новых видов животных и растений из региона Большой Меконг.

Эксперты WWF отметили, что 224 открытия подчеркнули богатое биоразнообразие региона Меконг, который охватывает Таиланд, Мьянму, Лаос, Камбоджу и Вьетнам, стали свидетельством жизнестойкости природы, выживающей во фрагментированных и деградированных природных средах обитания.

Всего было обнаружено 155 новых видов растений, 16 видов рыб, 17 – амфибий, 35 – рептилий и один – млекопитающий, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

224 new species listed in the World Wildlife Fund's latest update on the greater Mekong region. Dozens of newly identified reptiles, frogs and newts, fish and 155 plant species have been recorded in the report.

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Среди открытий, перечисленных в докладе, – новый скальный геккон, обнаруженный в Таиланде, вид тутового дерева во Вьетнаме и большеголовая лягушка во Вьетнаме и Камбодже, которой уже угрожает вырубка лесов, в том числе единственный известный вид сочного бамбука, который растет в Лаосе и способен накапливать в стеблях влагу в засушливый период.

“Эти виды – необычные, прекрасные продукты миллионов лет эволюции, но они находятся под сильной угрозой, многие виды вымирают еще до того, как их описали”, – сказал региональный руководитель WWF в Большом Меконге по вопросам дикой природы Йогананд.

Следует отметить, что в этом регионе обитают одни из самых быстро исчезающих видов животных, которым угрожает разрушение среды обитания, болезни, вызванные деятельностью человека, и незаконная торговля дикими животными.

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