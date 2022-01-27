Альянс трех крупнейших мировых автоконцернов — Nissan Motor Co., Renault SA и Mitsubishi Motors Corp — намерены инвестировать $26 млрд в ряд программ по выпуску электромобилей.

К 2030 году альянс рассчитывает выпустить на рынок 35 новых моделей электрокаров. Кроме того, к 2026 году 80% всех выпускаемых альянсом моделей будут построены на общих платформах — сейчас такие платформы используются в 60% случаев.

После публикации совместного пресс-релиза акции всех трех участников концерна выросли в среднем на 3,8%.