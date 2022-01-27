Следователи устанавливают обстоятельства травмирования машиниста башенного крана в Могилевском районе, сообщили в Следственном комитете.

По информации следствия, вечером 26 января на строящемся объекте в агрогородке Полыковичи упал башенный кран. В момент происшествия машинист находился в кабине и осуществлял подъем двух груженых поддонов. В результате падения 34-летнему рабочему причинены различные травмы. Он госпитализирован.

По одной из версий, не сработала система безопасности работы башенного крана.

По данному факту Могилевский межрайонный отдел СК проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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