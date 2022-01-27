Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 февраля.

Гродненская табачная фабрика “Неман” на 10 копеек повышает цены на сигареты NZ, Queen, Matrix BLUE, portal, “МИНСК”, MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, “Премьер”, “ФЭСТ”, CREDO, Minsk city, Minsk capital.

Сигареты “МАГНАТ” подорожают на 12 копеек, Minsk city QS, Minsk capital QS – на 8 копеек.

Табачные изделия, выпускаемые ООО «Табак-инвест» и ООО «Интер Тобакко», а также импортируемые госпредприятием «Беларусьторг» и СЗАО «Энерго-Оил», не подорожают.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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