Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана в четверг принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК), сообщает tass.ru.

19 января их одобрили депутаты Мажилиса – нижней палаты парламента. Так, из действующего законодательства исключены положения, согласно которым за Назарбаевым закреплялось право пожизненно возглавлять Совбез и АНК.

Внесение этих поправок в законодательство должен будет утвердить глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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