США передали России письменный ответ на ее предложения в области европейской безопасности. Глава американского Государственного департамента Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает настаивать на принципе открытых дверей НАТО, хотя Москва требовала предоставить ей гарантии того, что альянс не будет расширяться на Восток и Украина не станет его членом.

Блинкен отметил, что США не намерены публиковать текст своего ответа России, чтобы оставить возможности для переговоров. Однако, судя по его заявлениям, документ содержит примерно те же тезисы, которые Вашингтон неоднократно озвучивал ранее.

“От России зависит, каким будет ответ. Мы готовы к любому развитию ситуации”, – сказал Блинкен на пресс-конференции в среду. “Мы предпочитаем дипломатию”, – подчеркнул он.

Блинкен заявил, что ответ Вашингтона включает некоторые предложения, о которых американские дипломаты говорили после переговоров с российскими чиновниками. В частности, о регулировании ядерного оружия, большей прозрачности в отношении военных учений и размещения наступательных вооружений. Глава Госдепа подчеркнул, что документ был скоординирован с Украиной и американскими союзниками по НАТО.

“Это не формальный переговорный документ, это не прямые предложения, в нем просто изложены некоторые мысли, как мы вместе – если они настроены серьезно – можем укрепить коллективную безопасность”, – сказал он.

При этом госсекретарь США по сути отверг главное требование России – о том, что в Североатлантическом альянсе больше не может быть новых членов в Европе. “С нашей точки зрения, двери НАТО открыты, и они остаются открытыми, мы привержены этому принципу”, – добавил он.