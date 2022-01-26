Ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете провели исследование, по итогам которого перечислили восемь лекарственных средств, демонстрирующих эффективность против омикрон-штамма COVID-19.
Результаты изыскания опубликованы в журнале Cell Research, пишет lenta.ru.
Среди таких препаратов — противовирусные средства, показавшие свою эффективность в борьбе с предыдущими штаммами коронавируса. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).
Что показало исследование?
В ходе исследования клеточных культур ученые обнаружили, что омикрон и предыдущие штаммы коронавируса проявили чувствительность к этим восьми препаратам.
Кроме того, авторы исследования обнаружили причину, по которой заразившиеся омикроном люди реже болеют в тяжелой форме. Ученые полагают, что это связано с чувствительностью этого штамма к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.
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