Ученые Кентского университета и Франкфуртского университета имени Гете провели исследование, по итогам которого перечислили восемь лекарственных средств, демонстрирующих эффективность против омикрон-штамма COVID-19.

Результаты изыскания опубликованы в журнале Cell Research, пишет lenta.ru.

Среди таких препаратов — противовирусные средства, показавшие свою эффективность в борьбе с предыдущими штаммами коронавируса. Это EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), апротинин, камостат, нафамостат, рибавирин, ремдезивир, фавипиравир и PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида).

Что показало исследование?

В ходе исследования клеточных культур ученые обнаружили, что омикрон и предыдущие штаммы коронавируса проявили чувствительность к этим восьми препаратам.

Кроме того, авторы исследования обнаружили причину, по которой заразившиеся омикроном люди реже болеют в тяжелой форме. Ученые полагают, что это связано с чувствительностью этого штамма к подавлению так называемого интерферонового ответа, присутствующего во всех клетках организма.

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