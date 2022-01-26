Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российская сторона нацелилась на проведение Олимпиады-2036. Он выступил на брифинге по итогам развития спорта в стране. Чернышенко отметил, что России необходимо подать заявку на проведение Игр и попросил Министерство спорта и Олимпийский комитет России приступить к подбору городов-кандидатов.

Чернышенко выразил мысль, что необходимые условия для проведения Игр созданы на Дальнем Востоке. Он также обратил внимание на то, что Сочи также может принять Летние Игры.

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