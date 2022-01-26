«Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Пограничная стража передала подрядчикам площадки под строительство», – сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

Конструкция протяженностью 186 км и высотой 5,5 метра обойдется ведомству в 1,6 млрд злотых (около 400 млн долларов).

Строительство будет вестись круглосуточно в три смены. Предполагается, что заграждение будет возведено до июня.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ранее сообщал, что укрепление будет состоять из нескольких линий защиты и оснащено современными электронными устройствами, в частности датчиками движения и камерами дневного и ночного видения. Наверху будут закреплены рулоны колючей проволоки.

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