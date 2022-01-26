Белорусскому государству придется отдать своим кредиторам сумму, эквивалентную трети бюджета.

В 2022 году платежи по госдолгу составят почти 10,5 млрд рублей. Такие данные приводятся в бюллетене Министерства финансов «Бюджет Республики Беларусь для граждан на 2022 год».

Из этой суммы в пользу международных кредиторов уйдет почти 8 млрд рублей. Это прежде всего Россия, Китай, держатели внешних облигаций и ЕФСР.

Основная сумма, 5110,9 млн рублей, пойдет на погашение тела долга, еще 2861,6 млн направят на выплаты по процентам.

На платежи по внутреннему долгу будет направлено 2468,2 млн рублей (это менее 25% от общей суммы).

Как отмечает Thinktanks.by, не вся сумма на уплату долгов будет изъята из бюджета. Возврат займов и погашение ценных бумаг в большинстве случаев планируется производить за счет новых заимствований, подчеркивали ранее в правительстве.

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