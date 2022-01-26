АО “Литовские железные дороги” решило не удовлетворять заявки «Белорусской калийной компании», «Белинтертранса» и «Белкалий-Мигао» на транспортировку белорусских калийных удобрений.

Как сообщает пресс-служба компании, они поступили после того, как ЛЖД заявила о расторжении контракта на перевозки с «Беларуськалием» в соответствии с решением правительства Литвы, которое признало его не соответствующим национальной безопасности на фоне санкций США против производителя.

ЛЖД приняла решение не предпринимать никаких действий в ответ на запрос БКК, пока соответствующие заявки оцениваются Координационной комиссией по национальной безопасности. Ходатайства двух других компаний были отклонены, так как они не имели действующих договоров с литовской стороной.

Кроме того, были получены еще две заявки на транспортировку калия. Их подали компании Lit Salt Trade и Belintertrans Baltik. Они также переданы на рассмотрение комиссии. Решений по ним пока нет.

Вчера стало известно, что «Беларуськалий» уже предупредил ЛЖД о том, что будет добиваться возмещения потерь из-за расторжения договора в судебном порядке.

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