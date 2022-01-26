В Париже умер 84-летний фотограф Рене Робер. Он потерял сознание в центре столицы Франции, но никто из прохожих вовремя не вызвал скорую, сообщил друг фотографа Мишель Момпонте на своей странице в твиттере.

«В течение девяти часов ни один прохожий не остановился, чтобы посмотреть, почему этот джентльмен лежит на тротуаре», — написал Момпонте.

На фотографа обратил внимание бездомный мужчина, который обратился в экстренные службы. Однако спасти Робера медикам не удалось. Он умер от переохлаждения.

Несчастный случай произошел на улице Турбиго. На ней расположено много магазинов и ресторанов. Даже в будний день она многолюдна.

Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Он фотографировал с 12 лет. Фотограф стал известен в 1950-х годах после того, как начал снимать танцоров фламенко.

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