Могилевчанин остался жив благодаря бдительности соседей.

Сообщение о пожаре частного жилого дома в Могилеве по ул.Ангарской поступило спасателям 24 января в 18.42. По прибытии к месту вызова происходило горение дома открытым пламенем, создалось плотное задымление. Хозяин 1959 года рождения находился на улице, внутри дома никого не было, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

До прибытия подразделений МЧС мужчину на пожаре спас Олег Новиков, который находился в гостях в соседнем доме. Он увидел в доме задымление, проник через незапертую входную дверь, обнаружил хозяина на полу в задымленном коридоре и вытащил на свежий воздух. Бригадой скорой помощи мужчина госпитализирован с отравлением продуктами горения.

В результате пожара уничтожена кровля и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

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